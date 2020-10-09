В Туле презентовали открытки с историческими снимками города

На «открытых письмах» изображена Киевская улица (ныне проспект Ленина), торговые ряды на Посольской улице (ныне Советской), Дом имени Александра II, где сейчас расположен Музей самоваров, Тульский кремль. На обороте — гравюра 1807 года Х. Пастухова с видом кремля со стороны Упы.

Первый тираж открыток поступил в продажу в отделения Тулы и районных центров. Тираж — более 2 тысяч экземпляров.

Выпуск почтовых открыток с изображением старой Тулы стал продолжением серии почтовой атрибутики, посвященной региональной тематике. С начала года в почтовое обращение вышла марка и конверт посвященные 500-летию Тульского кремля.