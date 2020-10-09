В Туле презентовали открытки с историческими снимками города
Торжественная церемония гашения открыток с изображением Тулы прошлого века состоялась 9 октября во Всемирный день почты.
На «открытых письмах» изображена Киевская улица (ныне проспект Ленина), торговые ряды на Посольской улице (ныне Советской), Дом имени Александра II, где сейчас расположен Музей самоваров, Тульский кремль. На обороте — гравюра 1807 года Х. Пастухова с видом кремля со стороны Упы.
Первый тираж открыток поступил в продажу в отделения Тулы и районных центров. Тираж — более 2 тысяч экземпляров.
Выпуск почтовых открыток с изображением старой Тулы стал продолжением серии почтовой атрибутики, посвященной региональной тематике. С начала года в почтовое обращение вышла марка и конверт посвященные 500-летию Тульского кремля.
Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков, глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев и директор УФПС Тульской области АО «Почта России» Сергей Сергиевский оставили на почтовых открытках свои подписи и оттиск специального художественного штемпеля.
«Правительство Тульской области тесно сотрудничает с „Почтой России“. Важно, чтобы услуги связи всегда были доступны для жителей. Именно почтовики несут вести, письма и посылки во все отдаленные уголки региона и создают невидимую нить коммуникаций между людьми», — отметил Ярослав Раков.