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Из-за осложнения эпидобстановки «Тулагорводоканал» прекращает прием абонентов

Из-за осложнения эпидобстановки «Тулагорводоканал» прекращает прием абонентов

Очное обслуживание в Центре обслуживания клиентов прекращается с 12 октября.

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки АО «Тулагорводоканал» уведомил потребителей о приостановлении с 12 октября 2020 г. очного обслуживания в Центре обслуживания клиентов, расположенном по адресу: Тула, Демидовская плотина, 8.

Одновременно на вышеуказанный период АО «Тулагорводоканал» активизирует взаимодействие с абонентами посредством использования телефонной связи и иных доступных электронных сервисов.

Потребители могут получить консультацию по начислениям за холодное водоснабжение и водоотведение, оплате услуг, передать показания приборов учета холодной воды и получить иную необходимую информацию в call-центре АО «Тулагорводоканал» по многоканальному телефону 25-49-47 с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00.

Вопросы, не связанные с начислениями за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, потребители могут задать по следующим телефонам:

  • Вопросы по опломбировке приборов учета 79−35−24
  • Вопросы по начислениям юридическим лицам 25−52−67
  • Вопросы по заключению договоров холодного водоснабжения и водоотведения в нежилых помещениях 79−35−42, 79−35−23
  • Вопросы по технологическому присоединению 79−35−28
  • Отдел капитального строительства 79−35−07
  • Отдел проектирования 79−35−40
  • Бухгалтерия 79−35−51

Личный кабинет на сайте АО «Тулагорводоканал» работает круглосуточно и без выходных дней, где в онлайн-режиме можно произвести оплату потребленных услуг, передать показания приборов учета холодной воды.

Также передать показания ИПУ холодной воды можно в режиме автоответчика (круглосуточно и без выходных) по телефону 79−35−41 либо отправить СМС на номер +7 903 6595717 с сообщением в формате: Номер лицевого счета#Показание сч1#Показание сч2. В случае передачи показаний ИПУ холодной воды в пунктах приема или банкоматах при оплате платежных документов АО «Тулагорводоканал» (например: Сбербанк России, АО «ИВЦ ЖКХ», Московский Индустриальный банк, Почта России и т. д.) повторное дублирование на автоответчик и в колл-центр не требуется.

Направить свои обращения в АО «Тулагорводоканал» потребители могут, как и раньше, почтовыми отправлениями по адресу: 300001, г. Тула, Демидовская плотина, 8 (убедительная просьба по возможности указать адрес электронной почты и телефон для обратной связи), по электронной почте: info@tulavodokanal.ru, либо в личном кабинете в разделе «Обращение в компанию».

Также в фойе АО «Тулагорводоканал» по адресу г. Тула, Демидовская плотина, 8 установлены ячейки для приема корреспонденции, где любой потребитель может оставить свое заявление без контакта с сотрудниками.

Все поступившие обращения в АО «Тулагорводоканал» будут рассмотрены специалистами организации в установленные законодательством сроки.

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