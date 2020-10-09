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В Туле откроется бесплатная киношкола

В Туле откроется бесплатная киношкола

Поучаствовать в проекте может любой желающий старше 16 лет.

С 10 октября по 1 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет серия мастер-классов от проекта киношколы «Ру-кино».

Лекцию по сценарному мастерству прочитает Иван Новиков, автор сценариев известных проектов: «Хорошая жена» (НТВ), «Вы все меня бесите» (СТС), «Восьмидесятые» (СТС), «Счастливы вместе» (ТНТ), х/ф «Мой папа вождь», «Пхукетград» (Германия-Россия).

Про режиссуру коротких метров расскажет Евгений Курицын, известный клипмейкер, генеральный директор компании Globalmedialine, специализирующейся на выпуске клипов для популярных исполнителей («Винтаж» — «Мама Мия», «Всего хорошего», Елена Терлеева — «Солнце», A'Studio — «Бегу к тебе», Катя Лель «Крестики-нолики»).

Специально для участников состоится творческая встреча с создателями мультфильма «Сторожевой пес Верный», а также мастер-классы по анимации.

Программа 10 октября:

  • 14.00 — открытие и презентация проекта «Ру-кино», спикер руководитель проекта Екатерина Максимова.
  • 15.00 — лекция по продюсированию фильмов и организации работы на площадке, спикер – продюсер кино и телевидения, заместитель председателя Кинокомиссии Тульской области Михаил Канаев.

24 октября пройдут 45-минутные тренинги по специальностям гример, костюмер, помощник режиссера и реквизитор.

Проект проходит при поддержке Кинокомиссии Тульской области. Подробную информацию ищите на сайте киношколы.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:17 +2
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