В Туле откроется бесплатная киношкола

С 10 октября по 1 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет серия мастер-классов от проекта киношколы «Ру-кино».



Лекцию по сценарному мастерству прочитает Иван Новиков, автор сценариев известных проектов: «Хорошая жена» (НТВ), «Вы все меня бесите» (СТС), «Восьмидесятые» (СТС), «Счастливы вместе» (ТНТ), х/ф «Мой папа вождь», «Пхукетград» (Германия-Россия).



Про режиссуру коротких метров расскажет Евгений Курицын, известный клипмейкер, генеральный директор компании Globalmedialine, специализирующейся на выпуске клипов для популярных исполнителей («Винтаж» — «Мама Мия», «Всего хорошего», Елена Терлеева — «Солнце», A'Studio — «Бегу к тебе», Катя Лель «Крестики-нолики»).



Специально для участников состоится творческая встреча с создателями мультфильма «Сторожевой пес Верный», а также мастер-классы по анимации.

Программа 10 октября:

14.00 — открытие и презентация проекта «Ру-кино», спикер руководитель проекта Екатерина Максимова.

15.00 — лекция по продюсированию фильмов и организации работы на площадке, спикер – продюсер кино и телевидения, заместитель председателя Кинокомиссии Тульской области Михаил Канаев.

24 октября пройдут 45-минутные тренинги по специальностям гример, костюмер, помощник режиссера и реквизитор.

Проект проходит при поддержке Кинокомиссии Тульской области. Подробную информацию ищите на сайте киношколы.