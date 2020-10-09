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У туляка в машине нашли амфетамин
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

У туляка в машине нашли амфетамин

Мужчина задержан.

В Туле полицейские подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России совместно с сотрудниками ГИБДД задержали 42-летнего мужчину. Он подозревается в незаконном наркообороте.

– Полицейские располагали информацией, что житель областной столицы может хранить наркотические вещества в крупном размере. Эта версия подтвердилась. Подозреваемого остановили во время передвижения на автомобиле. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него обнаружили и изъяли вещество, похожее на наркотик, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование подтвердило, что подозреваемый хранил 5 граммов психотропного вещества амфетамин.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:16 +4
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