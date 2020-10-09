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День открытых дверей на Тульской детской железной дороге пройдет 10 октября

День открытых дверей на Тульской детской железной дороге пройдет 10 октября

На детскую железную дорогу принимаются школьники 5-8 классов.

С октября по май на детской железной дороге проводятся теоретические занятия по знакомству с основными железнодорожными профессиями. Летом с мая по август дети отрабатывают полученные в течение учебного года знания на практике.

По окончании программы обучения выпускники смогут продолжить обучение в учебных заведениях железнодорожного транспорта.

Приглашаем родителей и детей принять участие в мероприятии. Представители малой магистрали проведут экскурсию по детской железной дороге и расскажут, как проходит обучение.

Мероприятие начнется в 10.00 и продлится до 13.00 с соблюдением правил, установленных Роспотребнадзором для предупреждения распространения инфекционных заболеваний.

Где: Тульская область, Новомосковск, ул. Бережного, 1-а.

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