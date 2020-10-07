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«Ростелеком» запустил облачное типовое решение по безопасности для кредитных организаций и удостоверяющих центров

«Ростелеком» запустил облачное типовое решение по безопасности для кредитных организаций и удостоверяющих центров

«Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию облачное типовое решение по информационной безопасности (ОТИБ).

Решение компании позволяет кредитным организациям и удостоверяющим центрам обеспечить безопасность передаваемых данных при регистрации и удаленной верификации граждан в Единой биометрической системе. Более десяти банков уже начали подключение к ОТИБ, еще около 70 банков планируют подключиться до конца 2020 года. Процедуру подключения к ОТИБ также начали ведущие коммерческие удостоверяющие центры. Это позволит им организовать дистанционную выдачу сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи.

Облачное типовое решение позволяет банкам и удостоверяющим центрам использовать размещенное на стороне «Ростелекома» оборудование для подписания биометрических образцов и их отправки в Единую биометрическую систему. Для подключения к ОТИБ «Ростелеком» создал защищенную криптографическую сеть, которая основана на базе отечественного шифровального оборудования и отвечает всем требованиям ФСБ России по информационной безопасности, предъявляемым к сетям передачи биометрических данных. Внедрение решения «Ростелекома» занимает рекордно короткие сроки — около двух месяцев. Сервисы ОТИБ реализованы по согласованному с ФСБ России системному проекту.

В дальнейшем ОТИБ «Ростелекома» может применяться во всех сферах применения Единой биометрической системы, а также там, где нужна безопасная обработка и передача персональных данных — при идентификации заявителя без паспорта в банке или МФЦ, верификации рискованных финансовых операций при дистанционном банковском обслуживании, получении электронных сим-карт, а также в электронном нотариате, транспорте, покупках товаров по биометрии и других сферах. ОТИБ — это комплексный продукт, с помощью которого также возможно организовать взаимодействие с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), цифровым профилем или другими сервисам Единой биометрической системы.

С запуском ОТИБ «Ростелеком» стал единственным игроком на рынке, который предлагает полноценный комплекс решений и позволяет перевести в цифровой канал взаимодействие бизнеса и государства. В комплекс решений «Ростелекома», помимо ОТИБ, вошли АРМ «Биометрия» (продукт для регистрации данных в Единой биометрической системе ) и комплексная платформа доступа для работы с Единой биометрической системой, СМЭВ, цифровым профилем и другими сервисами электронного правительства.

«Раньше организациям, которые занимаются удаленной идентификацией клиентов, требовалось проделывать огромную работу для выполнения всех требований информационной безопасности, задействовать большое количество ресурсов и специалистов соответствующей квалификации. Облачное решение «Ростелекома» позволит существенно сократить сроки внедрения и снизить затраты, так как организации получат защиту данных как сервис. Наше решение с помощью криптографических средств высокого класса защиты поможет безопасно передавать персональные данные граждан по сетям общего пользования», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Напомним, ранее «Ростелеком» первым получил заключение ФСБ России о соответствии типового решения требованиям согласованного системного проекта и методических рекомендаций Банка России от 14 февраля 2019 года № 4-МР. В апреле 2020 года облачное типовое решение по информационной безопасности, разработанное «Ростелекомом», поступило в продажу.

  • Филиал ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях – структурное подразделение компании, которое действует на территориях Тульской и Рязанской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».
  • Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.
  • ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
  • Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.
  • Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.
  • «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
  • Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.
  • Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».


 

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