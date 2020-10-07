Алексей Дюмин наградил лучших учителей

С профессиональным праздником тульских педагогов поздравил губернатор Алексей Дюмин.

– Благородная миссия, которую вы выполняете, сопряжена с большим трудом и высокой ответственностью. Умение заинтересовать ребёнка, увлечь его учебой требует педагогического мастерства, мудрости и терпения. Но ещё сложнее помочь ребёнку понять свои сильные стороны и развить их. Такая кропотливая индивидуальная работа с каждым учеником заслуживает огромного признания, – отметил Алексей Дюмин, обращаясь к учителям.

Глава региона подчеркнул, что освоение инновационных подходов, новейших методик и учебных программ – сегодня неотъемлемая часть работы педагогов. Это постоянное самосовершенствование, профессиональный рост, без которого невозможно движение вперед.

– Учителя Тульской области идут в ногу со временем, при этом сохраняя лучшие традиции отечественной педагогической школы. Сегодня в этом зале – мастера своего дела: лучшие учителя года, победители профессиональных конкурсов, руководители передовых школ, педагоги-наставники. Каждый из вас добился высоких результатов в воспитании и обучении детей, вложил в этот труд частичку собственной души. И я хочу сказать спасибо вам и всем работникам образования за верность своему призванию. За любовь к профессии, понимание и самоотдачу. За бесценные уроки доброты, человечности и любви к Родине, которые вы каждый день даёте своим воспитанникам. Пусть этот праздник будет радостным для каждого из вас! – пожелал учителям губернатор.

Что такое идти в ногу со временем, приумножая традиции отечественной школы, хорошо знает Галина Юрьевна Титова, учитель информатики Центра образования №34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова. Она в профессии с 2002 года и уверена, что только опыт в сочетании с постоянным обучением может принести нужный результат.

– Информатика – относительно новый предмет, развивается и постоянно дополняется чем-то. Он просто не имеет права отставать от современных технологий, а значит, требуется постоянное совершенствование знаний и повышение квалификации. Отчасти, наверное, именно за это я и люблю свою работу, она не дает стоять на месте, – говорит Галина Титова.

Главный принцип в работе Галины Юрьевны – не ставить себя выше учеников и быть с ними на равных, уважать их и помогать им.

– Бывает, что и дети меня могут чему-то научить или задать вопрос, ответ на который я не знаю. Я рада, что прививаю им любознательность, и благодарна им за то, что мы можем вместе открывать для себя что-то новое. Не надо бояться признаться детям, что ты чего-то не знаешь, главное – суметь найти ответы на их вопросы.

Возможно, именно эти качества и позволили Галине Юрьевне оказаться в числе победителей конкурса «Лучший учитель 2020 года». Также в числе призеров – Светлана Анатольевна Петрова, учитель математики тульской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №4.

Светлана Петрова – Да, школа необычная – у нас учатся детки с ОВЗ, но за 28 лет, что я работаю в ней, мысли пойти работать в обычную школу у меня никогда не возникало. Наши дети – это такие же ученики, просто иногда им нужно чуть больше внимания и поддержки. У многих в семьях есть определенные трудности, детям не хватает внимания, а мы помогаем его восполнить. Это позволяет им не только расти в гармоничной обстановке, но и успешно сдавать экзамены и поступать по окончании школы в колледжи и вузы.

Светлана Анатольевна подчеркивает, что личный пример – на первом месте в работе с детьми:

– Как ты можешь научить ребенка чему-то, если сам поступаешь по-другому? Начиная от простого – полить цветы – и заканчивая любыми мероприятиями: субботники, «Веселые старты», смотр строя и песни. И учителя в них участвуют, и ученики. Мы часто ездим с ними на различные экскурсии.

Медалью за особый вклад в образование на праздновании Дня города и 500-летия Тульского кремля была награждена Людмила Васильевна Комиссарова, учитель алгебры и геометрии лицея №2. Лицей славится большим количеством медалистов. В прошлом году из числа выпускников Людмилы Васильевны трое сдали ЕГЭ на 100 баллов, а один смог набрать максимальное количество баллов по четырем предметам – 400.

Людмила Комиссарова – Какие бы уникальные дети ни были и к какому предмету у них ни были бы склонности, всегда нужна в первую очередь планомерная работа. Если им не привить интерес к предмету, то ничего хорошего не выйдет. Считаю, что учитель должен быть строгим, справедливым и, главное, чтобы ученик не боялся у него что-то спросить. Я веду учеников с 8-го класса, в этом возрасте уже видно, кто мотивирован, а кто нет, поэтому моя задача – заинтересовать детей, донести до них практическую пользу моего предмета, чтобы они не просто зазубривали теоремы и правила, а осознанно учились.

Преподавательский стаж Людмилы Комиссаровой – 43 года, из которых 28 лет посвящены лицею №2.

– Я никогда не задавалась вопросом, как подготовить ученика к сдаче ЕГЭ на 100 баллов. Только благодаря систематической вдумчивой работе можно добиться высоких результатов, – говорит Людмила Васильевна. – Несмотря на большую нагрузку, на большое количество учеников, в лицей я иду с огромным удовольствием. Есть особенная черта у коллектива – ты знаешь, что здесь тебя всегда поймут и всегда тебе помогут.