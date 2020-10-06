Где в Туле отключат электроэнергию 7 октября

7 октября специалисты Тульских городских электрических сетей проведут в областном центре плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. 1-я Криволученская, 28−53;

ул. 2-я Криволученская, 22−45;

ул. 3-я Криволученская, 18−28 (чётн.), 7−31 (нечётн.);

ул. 5-я Криволученская, 10−28 (чётн.), 10-а, 10-б, 10-в, 14-а, 14-б, 14-в, 16-а, 16-б, 16-в;

СНТ «Медик»;

ул. Металлургов, 33/12, 31, 35/7;

ул. Приупская, 20, 21, 19, 21-а;

ул. Чаплыгина, 1, 3, 3-а, 5;

ул. Волкова, 2-а, 4, 6, 6-а, 8;

ул. Н. Упская, 58;

п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39−57 (нечётн.), 38−70 чётн.); ул. Школьная, 1−12; СНТ «Домнаремонт», дер. Судаково;

ул. Прогресс, 39−57 (нечётн.), 38−70 чётн.); ул. Школьная, 1−12; СНТ «Домнаремонт», дер. Судаково; 17-й пр-д, 22−62 (чётн.), 21−65 (нечётн.);

ул. Капитана Громова, 48−64 (чётн.), 33, 35;

16-й пр-д, 22−66 (чётн.), 21−67 (нечётн.);

25-й пр-д, 44;

ул. Шишкина, 52−76 (чётн.), 61−83 (нечётн.);

ул. Глухополянская, 3-а, 5-а, 11-а, 19-а, 21-а, 18-а, 28-а, 30-а, 50-а, 50-б, 1−21 (нечётн.), 8−50 (чётн.);

ул. Новоглухополянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а;

ул. Гастелло, 1, 1-а

п. Скуратово: ул. Киреевская, 9−29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11-а, 15−21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; СНТ «Лотос»; СНТ-3 «УВД»; СНТ «Волна», ул. Скуратовская, 89-в.