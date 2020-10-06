В Туле отремонтируют здание областного центра молодежи

фото пресс-службы правительства Тульской области.

В обновленном здании появятся зона коворкинга, мультимедийные залы для конференций, презентаций и лекций.

6 октября на еженедельном оперативном совещании министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин рассказал губернатору Алексею Дюмину о планах по капитальному ремонту здания областного центра молодежи (ТОЦМ).

Уже проведено комплексное обследование помещений, разработаны новая концепция Центра, проектно-сметная документация и дизайн-проект.

В 2021-2022 годах на капитальный ремонт ТОЦМ из бюджета Тульской области планируется выделить более 184 млн рублей.

После капремонта в Центре будет создано современное молодежное творческое пространство. Регион получит многофукциональную площадку для проведения крупных мероприятий.

В обновленном здании появятся зона коворкинга, мультимедийные залы для конференций, презентаций и лекций. По-современному будут оборудованы спортивные залы и танцевальные классы. Обновленный облик получат сцена и зрительный зал на 700 мест, помещения ресурсного центра по развитию добровольчества, творческих мастерских и кафе.

Во дворе ТОЦМ появится летняя эстрада для концертов и кинопоказов. Также планируется создать музей истории бывшего Дворца культуры железнодорожников, в здании которого теперь располагается областной центр молодежи. В одном из помещений разместится официальная арт-резиденция главного творческого молодежного форума страны «Таврида».