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За неделю на тульских дорогах более 89 тысяч водителей нарушили скоростной режим
Фото из архива Myslo.

За неделю на тульских дорогах более 89 тысяч водителей нарушили скоростной режим

На нарушителей составили протоколы.

С 28 сентября по 4 октября сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 91 601 нарушение Правил дорожного движения. Самое частое — это превышение скорости. За это к ответственности привлекли 89582 водителя.
 
Также за неделю инспекторы поймали 83 пьяных водителя, девять из которых уже ранее наказывали за подобное нарушение. 73 автомобилиста получили штрафы за неправильную перевозку детей, 110 — за слишком тонированное авто. За рулем попались 15 водителей, которых ранее лишили водительских прав.
 
Сообщается, что 206 транспортных средств перемещено на специализированную стоянку.
 

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите эту информацию в дежурную часть ГИБДД.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД
  • по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель» 32−38−38,
  • для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
 
Друзья! Вы стали свидетелем нарушения ПДД? У вас есть видео или фото? Присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Пожалуйста, укажите в письме время, дату и место съемки, а также, как указывать авторство видео (можно анонимно).
 
Давайте вместе бороться с хамством на тульских дорогах!

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:17 +4
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