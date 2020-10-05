Фото из архива Myslo.
За неделю на тульских дорогах более 89 тысяч водителей нарушили скоростной режим
На нарушителей составили протоколы.
С 28 сентября по 4 октября сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 91 601 нарушение Правил дорожного движения. Самое частое — это превышение скорости. За это к ответственности привлекли 89582 водителя.
Также за неделю инспекторы поймали 83 пьяных водителя, девять из которых уже ранее наказывали за подобное нарушение. 73 автомобилиста получили штрафы за неправильную перевозку детей, 110 — за слишком тонированное авто. За рулем попались 15 водителей, которых ранее лишили водительских прав.
Сообщается, что 206 транспортных средств перемещено на специализированную стоянку.
Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите эту информацию в дежурную часть ГИБДД.
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД
- по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
- по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54,
- горячая линия «Нетрезвый водитель» 32−38−38,
- для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
Друзья! Вы стали свидетелем нарушения ПДД? У вас есть видео или фото? Присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Пожалуйста, укажите в письме время, дату и место съемки, а также, как указывать авторство видео (можно анонимно).
Давайте вместе бороться с хамством на тульских дорогах!
Другие статьи по темам
Место