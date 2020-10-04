Изображение Colin Behrens с сайта Pixabay
Где в Туле отключат свет 5 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
В понедельник 5 октября специалисты «Тульских городских электрических сетей» будут проводить плановые ремонтные работы. В связи с этим по ряду адресов будет отключено электричество:
|Начало ремонта
|Окончание ремонта
|Вид работ
|Отключаемые объекты
|05.10.20 09:00
|05.10.20 12:00
|Работа в ТП
|п. Горелки: 13-й Горельский пр-зд, 29; 15-й Горельский пр-зд, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; 11-й-14-й-15-й-16-й Горельские пр-ды
|05.10.20 09:00
|05.10.20 17:00
|Работа в ТП
|ул. Комсомльская, 49
|05.10.20 09:00
|05.10.20 17:00
|Работа в РП
|ул. 2-я Криволученская, 25, 44; ул. 3-яКриволученская, 5-а, 16; Хладокомбинат; ООО "ИСК"
|05.10.20 09:00
|05.10.20 17:00
|Работа в ТП
|Спортшкола "Димакс", ул. Луначарского
|05.10.20 09:00
|05.10.20 17:00
|Замена деревянной опоры на ж/б
|ул. Глухополянская, 52-64, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 58-в, 63-а; ул. Лобачевского, 2-26
|05.10.20 09:00
|05.10.20 17:00
|Для безопасности работ
|ул. Лобачевского, 82-а, 58-а, 62, 62-а
|05.10.20 09:00
|05.10.20 17:00
|Перевод нагрузки на СИП
|ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.)
|05.10.20 09:00
|05.10.20 17:00
|Работа на ВЛ 6 кВ
|Новомосковское ш., 9
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