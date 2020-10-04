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Где в Туле отключат свет 5 октября
Изображение Colin Behrens с сайта Pixabay

Где в Туле отключат свет 5 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

В понедельник 5 октября специалисты «Тульских городских электрических сетей» будут проводить плановые ремонтные работы. В связи с этим по ряду адресов будет отключено электричество:
 
Начало ремонта Окончание ремонта Вид работ Отключаемые объекты
05.10.20 09:00 05.10.20 12:00 Работа в ТП п. Горелки: 13-й Горельский пр-зд, 29; 15-й Горельский пр-зд, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; 11-й-14-й-15-й-16-й Горельские пр-ды
05.10.20 09:00 05.10.20 17:00 Работа в ТП ул. Комсомльская, 49
05.10.20 09:00 05.10.20 17:00 Работа в РП ул. 2-я Криволученская, 25, 44; ул. 3-яКриволученская, 5-а, 16; Хладокомбинат; ООО "ИСК"
05.10.20 09:00 05.10.20 17:00 Работа в ТП Спортшкола "Димакс", ул. Луначарского
05.10.20 09:00 05.10.20 17:00 Замена деревянной опоры на ж/б ул. Глухополянская, 52-64, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 58-в, 63-а; ул. Лобачевского, 2-26
05.10.20 09:00 05.10.20 17:00 Для безопасности работ ул. Лобачевского, 82-а, 58-а, 62, 62-а
05.10.20 09:00 05.10.20 17:00 Перевод нагрузки на СИП ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.)
05.10.20 09:00 05.10.20 17:00 Работа на ВЛ 6 кВ Новомосковское ш., 9

 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:27 +4
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