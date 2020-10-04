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Туляк нарушил миграционное законодательство с помощью деревенского дома
Изображение _Alicja_ с сайта Pixabay

Туляк нарушил миграционное законодательство с помощью деревенского дома

Полиция об этом узнала и теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Тульские полицейские выявили очередное нарушение миграционного законодательства. На этот раз в поле зрения правоохранителей попал 52-житель областного центра. Мужчина зарегистрировал в своем деревенском доме трех иностранцев и при этом не предоставил им фактического места для проживания.
 
«В действиях подозреваемого усматриваются признаки противоправного деяния — фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Сейчас в полиции выясняют все детали и обстоятельства происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:59 +2
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