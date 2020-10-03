Более 16 тыс. туляков – алкоголики

Это те, кто обратились за медицинской помощью сами или вынуждено.

3 октября во многих странах отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Хотя эта не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и её последствия.

По статистике за прошлый 2019 год, опубликованной ТАСС, Тульская область находится где-то посередине между сильно пьющими регионами и тем, кто придерживается трезвого образа жизни субъектами.

В Тульской области на учете наркодиспансере состоят более 16 тысяч человек. Всем им поставлен диагноз «алкоголизм». Истории тех, кто победил эту пагубную привычку можно почитать тут.

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Кстати, специалисты Института исследований психического здоровья определили, что систематическое употребление алкоголя увеличивает риск развития слабоумия. Учёные проанализировали около 60 тысяч случаев ранней деменции, зарегистрированных во Франции. Результаты оказались неутешительными: порядка 57 % всех заболеваний связаны с тягой к спиртному.

Критическая доза для мужчин составляет 60 граммов этанола ежедневно, для женщин – на треть меньше. Результаты анализов подтверждают, что хронический алкоголизм является основной причиной слабоумия в молодом возрасте. Частое употребление горячительных напитков приводит к сокращению жизни более чем на 20 лет. Вдобавок ко всему, женщины заболевают слабоумием чаще мужчин, которые, в свою очередь, наиболее подвержены когнитивным расстройствам.

Хронический алкоголизм связан и с другими факторами риска развития деменции – курением, высоким кровяным давлением, диабетом, низким уровнем образования, депрессией и потерей слуха.