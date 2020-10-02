Мороженое с пола: компания Unilever просит УМВД проверить тех, кто слил скандальные фото в сеть

Фото: соцсети.

В редакцию Myslo обратилась пресс-служба ООО «Юнилевер Русь» (предприятие группы Unilever). Компания сообщила, что обратилась в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки в отношении лиц, распространяющих заведомо ложную информацию, порочащую репутацию Unilever.

С чего всё началось? Недавно в соцсетях разразился скандал: кто-то выложил в сеть фотографии из цеха по производству мороженого. Продукция валялась на полу (и в упаковке, и без нее) прямо под ногами работников.

Как пояснили в компании, фото были сделаны во время нештатных ситуаций, при этом ни одно упавшее мороженое не поступило в продажу, а утилизировалось.

В ООО «Юнилевер Русь» рассказали:

«Предприятие обратилось в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Тульской области с заявлением о проведении проверки в отношении ряда лиц, ранее являвшихся сотрудниками тульского филиала предприятия по выпуску мороженого, в связи с систематическим распространением ими заведомо ложной информации, порочащей доброе имя компании.

Фото- и видеоматериалы, послужившие основой резонансной кампании, организованной этими лицами в социальных сетях и средствах массовой информации в сентябре 2020 года, отображали неизбежные последствия любой нештатной или аварийной ситуации на высокоскоростных технологических узлах, когда в результате малейшей остановки мгновенно накапливается существенное количество бракованной продукции, но выдавались за "нормальный“ для тульского филиала производственный процесс и сопровождались обвинениями в адрес предприятия в грубом нарушении санитарно-гигиенических требований и регламентов по безопасности пищевой продукции, а в адрес контрольно-надзорных органов — в покрывательстве.

При этом часть фото- и видеоматериалов в подкрепление этой версии оказалась незаконно скачанной из служебного чата предприятия, предназначенного для фиксирования любых нештатных ситуаций на производстве».

После скандала тульский филиал компании внепланово проверили прокуратура и Роспотребнадзор.