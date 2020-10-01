Туляк украл у матери-пенсионерки новенький телевизор

Тульские полицейские задержали подозреваемого в краже. В дежурную часть отделения полиции «Ильинское» обратилась 65-летняя пенсионерка. Она рассказала, что из ее квартиры пропал недавно купленный телевизор. Сумма ущерба – почти 46 тысяч рублей.

Оперативники предположили, что к краже может быть причастен кто-то из близкого окружения потерпевшей. Оказалось, что телевизор украл нигде не работающий и ранее судимый 36-летний сын женщины.

Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник дождался, пока мать уйдет из дома, и вынес «плазму», чтобы перепродать. Подозреваемый задержан и доставлен в дежурную часть, телевизор изъят. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».