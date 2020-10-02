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Популярный российский блогер Вова Гаути продолжает серию жарких вечеринок в Туле

Популярный российский блогер Вова Гаути продолжает серию жарких вечеринок в Туле

2 и 3 октября в Concert Hall пройдут грандиозные вечеринки. Начало в 23.00.

Самая большая клубная площадка города – Concert Hall – продолжает удивлять город. Модные диджеи и нереальная атмосфера. Для туляков выступят DJ Mayson, DJ Ivan Alto и DJ Antonio.

Гарантировано:

  • Cтрип-шоу;
  • Go-go girls;
  • Горячие сюрпризы;
  • Уникальная шоу-программа;
  • Хорошее настроение.

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:21 −13
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