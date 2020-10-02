Популярный российский блогер Вова Гаути продолжает серию жарких вечеринок в Туле

2 и 3 октября в Concert Hall пройдут грандиозные вечеринки. Начало в 23.00.

Самая большая клубная площадка города – Concert Hall – продолжает удивлять город. Модные диджеи и нереальная атмосфера. Для туляков выступят DJ Mayson, DJ Ivan Alto и DJ Antonio.

Гарантировано:

Cтрип-шоу;

Go-go girls;

Горячие сюрпризы;

Уникальная шоу-программа;

Хорошее настроение.

Вы можете купить билеты онлайн:

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