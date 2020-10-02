Популярный российский блогер Вова Гаути продолжает серию жарких вечеринок в Туле
2 и 3 октября в Concert Hall пройдут грандиозные вечеринки. Начало в 23.00.
Самая большая клубная площадка города – Concert Hall – продолжает удивлять город. Модные диджеи и нереальная атмосфера. Для туляков выступят DJ Mayson, DJ Ivan Alto и DJ Antonio.
Гарантировано:
- Cтрип-шоу;
- Go-go girls;
- Горячие сюрпризы;
- Уникальная шоу-программа;
- Хорошее настроение.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00
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