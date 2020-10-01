В Тульской области отремонтировали дорог на 2 миллиарда рублей
Заметили результаты проделанной работы, туляки?
1 октября в Туле состоялась пресс-конференция, посвященная ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник заявил, что в рамках нацпроекта в этом году отремонтировано 48 объектов общей протяженностью 144 км.
Это 15 дорог регионального и 33 местного значения в восьми муниципальных образованиях. На работы в общей сложности было выделено более 2 миллиардов рублей из федерального, областного и муниципальных бюджетов.
«Благодаря эффективной реализации нацпроекта из резервного фонда Правительства Российской Федерации Тульской области дополнительно выделили 103 миллиона рублей. На эти средства планируется отремонтировать участок Московского шоссе в Туле протяженностью 2,64 км уже в этом году», – отметил Родион Дудник.
Туляки, а вы заметили результаты проделанной работы? Давайте обсудим, какие дороги в городе/области стали хороши, а какие – не очень? Делитесь мнениями и фотографиями в комментариях.