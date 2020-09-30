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В Туле ищут лучших в IT: успей зарегистрироваться на хакатон

В Туле ищут лучших в IT: успей зарегистрироваться на хакатон

10 октября в Тульской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» пройдет чемпионат для программистов TulaWebCup Online.

Для участия в конкурсе необходимо до 10 октября зарегистрироваться на сайте tulawebcup.ru

Хакатон будет проходить один день в online-формате — таким образом в нем сможет принять участие любой житель нашего региона.

Участники будут бороться в двух номинациях — «Лучший программист» (ограничение по возрасту — с 14 лет) и «Лучший разработчик web и мультимедийных приложений» (минимальный возраст — 21 год и наличие 3-летнего опыта работы). В каждой категории будут определены трое победителей, которые получат один из ценных призов — ноутбук, телефон и пр.

– Сегодня очень важно формировать культуру цифровой трансформации во всех отраслях экономики. Применение новых цифровых технологий позволяет повысить эффективность существующих бизнес-процессов как в бизнесе, так и в госсекторе. TulaWebCup Online — это как раз один из таких инструментов популяризации информационных технологий среди граждан, которые в настоящее время стали не только флагманом развития каждой отрасли, но и необходимостью в повседневной жизни, — рассказала Елена Казмерчук, заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

Мероприятие будет организовано по инициативе министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления, Центра информационных технологий и министерства труда и социальной защиты региона. По итогам мероприятия лучшие участники могут быть включены в Резерв управленческих кадров Тульской области.

Партнером чемпионата станет российская крупнейшая технологическая компания Mail.ru Group (ВКонтакте, Delivery Club, Юла и др.).

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:39 0
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