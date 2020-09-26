Улицы Тулы могут назвать в честь врачей, скончавшихся от COVID-19
Сегодня в «Список памяти», который постоянно обновляют медработники, входят 13 медиков из Тульской области.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение назвать улицы городов и поселков в России именами врачей, погибших «в борьбе с коронавирусом».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
На сегодняшний день в «Списке памяти», который постоянно обновляется, входят 13 медиков из Тульской области. Всего в этом списке 686 фамилий врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии.
Туляки, а как вы относитесь к переименованию улиц в честь медиков, погибших за время пандемии?
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