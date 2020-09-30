новости
новости
Регистрация
Туляк купил лотерейный билет и исполнил детскую мечту
Фото: stoloto.ru.

Туляк купил лотерейный билет и исполнил детскую мечту

Кирилл Данилов выиграл дом стоимостью 700 тысяч рублей.

Кирилл Данилов из Тулы мечтал о выигрыше в лотерею еще с детства, когда посмотрел знаменитый фильм «Спортлото-82». В этом году его желание исполнилось – по результатам 407-го тиража «Жилищной лотереи» туляк стал обладателем загородного дома стоимостью 700 тысяч рублей. 

Свой счастливый билет молодой человек купил в киоске «Столото». О выигрыше Кирилл узнал в воскресенье утром, когда вместе с избранницей проверил результаты розыгрыша в интернете.

– Я рассчитывал увидеть на экране сто рублей, а тут такой приз! Я даже и подумать не мог, что со мной такое произойдет. У моей девушки аж глаза стали с пятирублевую монету, – смеется победитель. 

Покупать лотерейные билеты туляк стал три года назад, после того как его знакомый выиграл больше ста тысяч рублей. Победа в лотерею случилась накануне дня рождения его бабушки. Выигрыш молодой человек взял деньгами, чтобы половину подарить имениннице.

Кирилл работает в магазине. В свободное время он гуляет в парках с девушкой, навещает бабушку, слушает джаз и классическую музыку.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 22:02 −4
Другие статьи по темам
Событие
лотерейный билетудачавыиграл в лотереюжилищная лотереявыиграл дом
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как понять, что вы уже переболели COVID-19: пять главных признаков
Как понять, что вы уже переболели COVID-19: пять главных признаков
Гонщика на каршеринговой легковушке оштрафовали за езду по встречке
Гонщика на каршеринговой легковушке оштрафовали за езду по встречке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.