Туляк купил лотерейный билет и исполнил детскую мечту

Фото: stoloto.ru.

Кирилл Данилов из Тулы мечтал о выигрыше в лотерею еще с детства, когда посмотрел знаменитый фильм «Спортлото-82». В этом году его желание исполнилось – по результатам 407-го тиража «Жилищной лотереи» туляк стал обладателем загородного дома стоимостью 700 тысяч рублей.

Свой счастливый билет молодой человек купил в киоске «Столото». О выигрыше Кирилл узнал в воскресенье утром, когда вместе с избранницей проверил результаты розыгрыша в интернете.

– Я рассчитывал увидеть на экране сто рублей, а тут такой приз! Я даже и подумать не мог, что со мной такое произойдет. У моей девушки аж глаза стали с пятирублевую монету, – смеется победитель.

Покупать лотерейные билеты туляк стал три года назад, после того как его знакомый выиграл больше ста тысяч рублей. Победа в лотерею случилась накануне дня рождения его бабушки. Выигрыш молодой человек взял деньгами, чтобы половину подарить имениннице.

Кирилл работает в магазине. В свободное время он гуляет в парках с девушкой, навещает бабушку, слушает джаз и классическую музыку.