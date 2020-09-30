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Гонщика на каршеринговой легковушке оштрафовали за езду по встречке
Фото: instagram.com/4p.tula.

Гонщика на каршеринговой легковушке оштрафовали за езду по встречке

В отношении 21-летнего молодого человека составлен административный протокол.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности лихача на автомобиле каршеринга, который 28 сентября чуть не устроил серьезное ДТП на пересечении улиц Оборонной и Некрасова. Водитель совершил резкий маневр с выездом на встречную полосу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в результате проведенных сотрудниками Госавтоинспекции мероприятий установлены личность и местонахождение водителя.

Им оказался нигде не работающий 21-летний местный житель. Он признался в совершении правонарушения. В отношении молодого человека составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение по встречной полосе». Санкция этой статьи предусматривает штраф в 5000 рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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