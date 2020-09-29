новости
новости
Регистрация
В Тульской области снижены налоги для кинотеатров и спортивных магазинов

В Тульской области снижены налоги для кинотеатров и спортивных магазинов

Это решение принято для поддержки предпринимателей, понесших убытки из-за пандемии коронавируса.

Губернатор Алексей Дюмин подписал региональный закон, вносящий изменения  в действующий закон «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения».

На 2020 год установлены пониженные налоговые ставки упрощенной системы налогообложения: 7% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 3%, если объектом налогообложения являются доходы, дополнительно для трех видов деятельности —  распространение кино- и видеопродукции, прокат спортивного и туристического снаряжения и образовательные услуги.

Пониженные налоговые ставки установлены для поддержки малого и среднего предпринимательства, пострадавшего из-за эпидемиологической ситуации.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:38 0
Другие статьи по темам
Событие
Закон Тульской областиналогообложениеснижение налоговподдержка малого бизнеса
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Два таксиста-нелегала и опасная маршрутка: в Туле прошёл транспортный рейд
Два таксиста-нелегала и опасная маршрутка: в Туле прошёл транспортный рейд
Улучшить качество жизни и постичь себя: туляков приглашают на программу гештальт-терапии
Улучшить качество жизни и постичь себя: туляков приглашают на программу гештальт-терапии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.