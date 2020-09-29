В Тульской области снижены налоги для кинотеатров и спортивных магазинов

Губернатор Алексей Дюмин подписал региональный закон, вносящий изменения в действующий закон «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения».

На 2020 год установлены пониженные налоговые ставки упрощенной системы налогообложения: 7% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 3%, если объектом налогообложения являются доходы, дополнительно для трех видов деятельности — распространение кино- и видеопродукции, прокат спортивного и туристического снаряжения и образовательные услуги.

Пониженные налоговые ставки установлены для поддержки малого и среднего предпринимательства, пострадавшего из-за эпидемиологической ситуации.