новости
новости
Регистрация
Два таксиста-нелегала и опасная маршрутка: в Туле прошёл транспортный рейд
Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Туле

Два таксиста-нелегала и опасная маршрутка: в Туле прошёл транспортный рейд

Сотрудники городской Госавтоинспекции и Ространснадзора проверили работу перевозчиков.

В Туле состоялся очередной рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Туле и специалисты Ространснадзора во время рейда выявили двух нелегальных таксистов. Один попался на ул. Большой, второй – на ул. Мосина.

Кроме того, за нарушение правил безопасности перевозок снят с маршрута и отправлен на спецстоянку микроавтобус Ford Transit. Сотрудниками надзорных ведомств за время рейда проверено 10 машин такси, составлено 5 административных протоколов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:06 0
Другие статьи по темам
Событие
нелегальный таксистнелегальные перевозчикипрофилактическое мероприятие УГИБДДрейды ГИБДДРостранснадзортульская Госавтоинспекция
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области снижены налоги для кинотеатров и спортивных магазинов
В Тульской области снижены налоги для кинотеатров и спортивных магазинов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.