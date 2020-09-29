Два таксиста-нелегала и опасная маршрутка: в Туле прошёл транспортный рейд

Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Туле

В Туле состоялся очередной рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Туле и специалисты Ространснадзора во время рейда выявили двух нелегальных таксистов. Один попался на ул. Большой, второй – на ул. Мосина.

Кроме того, за нарушение правил безопасности перевозок снят с маршрута и отправлен на спецстоянку микроавтобус Ford Transit. Сотрудниками надзорных ведомств за время рейда проверено 10 машин такси, составлено 5 административных протоколов.