В Тульской области за неделю умерли 10 пациентов с коронавирусом
У всех умерших в анамнезе имелись хронические заболевания.
С 22 по 28 сентября в Тульской области зарегистрирован 221 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
Все заболевшие, жители восемнадцати районов и городских округов, своевременно изолированы.
Отметим, что новые случаи коронавирусной инфекции не выявлены в восьми районах – Арсеньевском, Богородицком, Белевском, Куркинском, Заокском, Тепло-Огаревском, Чернском и Суворовском.
Кроме этого, за прошедшую неделю в регионе скончались десять пациентов с COVID-19. Это жители Тулы, Богородицкого, Новомосковского и Узловского районов в возрасте от 55 до 93 лет. У всех умерших в анамнезе имелись хронические заболевания.
Общее число умерших от COVID-19 за время пандемии – 369 человек.
Напомним, сегодня стало известно о 32 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией.
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