В Тульской области за неделю умерли 10 пациентов с коронавирусом

У всех умерших в анамнезе имелись хронические заболевания.

С 22 по 28 сентября в Тульской области зарегистрирован 221 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Все заболевшие, жители восемнадцати районов и городских округов, своевременно изолированы.

Отметим, что новые случаи коронавирусной инфекции не выявлены в восьми районах – Арсеньевском, Богородицком, Белевском, Куркинском, Заокском, Тепло-Огаревском, Чернском и Суворовском.

Кроме этого, за прошедшую неделю в регионе скончались десять пациентов с COVID-19. Это жители Тулы, Богородицкого, Новомосковского и Узловского районов в возрасте от 55 до 93 лет. У всех умерших в анамнезе имелись хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 за время пандемии – 369 человек.