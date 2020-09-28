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В Тульской области за неделю умерли 10 пациентов с коронавирусом

В Тульской области за неделю умерли 10 пациентов с коронавирусом

У всех умерших в анамнезе имелись хронические заболевания.

С 22 по 28 сентября в Тульской области зарегистрирован 221 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
 
Все заболевшие, жители восемнадцати районов и городских округов, своевременно изолированы.
 
Отметим, что новые случаи коронавирусной инфекции не выявлены в восьми районах – Арсеньевском, Богородицком, Белевском, Куркинском, Заокском, Тепло-Огаревском, Чернском и Суворовском.
 
Кроме этого, за прошедшую неделю в регионе скончались десять пациентов с COVID-19. Это жители Тулы, Богородицкого, Новомосковского и Узловского районов в возрасте от 55 до 93 лет. У всех умерших в анамнезе имелись хронические заболевания.
 
Общее число умерших от COVID-19 за время пандемии – 369 человек.
 
Напомним, сегодня стало известно о 32 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
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