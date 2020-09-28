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Огненное шоу, литературная гостиная, фестиваль самодеятельности: как в Тульской области отметили 500-летие кремля
Фото: пресс-служба регионального правительства.

Огненное шоу, литературная гостиная, фестиваль самодеятельности: как в Тульской области отметили 500-летие кремля

В малых городах, входивших в Большую Засечную черту, состоялся целый ряд мероприятий.

26 сентября в малых городах, входивших в Большую Засечную черту, прошел целый ряд мероприятий, посвященных 500-летию Тульского кремля.
 
В Крапивне для организации праздника задействовали все благоустроенные площадки. Для участников праздничных мероприятий были проведены квесты, концерты, спортивные соревнования, исторические реконструкции, пленэры. 
 
В Алексине чествовали жителей, внесших большой вклад в развитие города и всего региона.
 
В Богородицке можно было отправиться на пешеходную экскурсию по историческому центру города. Посетители городского сада смогли послушать живую музыку юных исполнителей – учеников Детской школы искусств им. В. П. Силина и чтение стихов в рамках литературно-музыкального блока «Край любимый и родной».
 
В городе-крепости Большой Засечной черты – Белеве – у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря прошел фестиваль колокольного звона «Белевский перезвон». На городских автобусных маршрутах в этот праздничный день сотрудники Белевского краеведческого музея знакомили жителей с историей Белева и Засечной черты.
 
В Одоеве прошли легкоатлетическая эстафета «Тульский пряник», фестиваль «Золотая ярмарка», на котором можно было посмотреть концерт художественной самодеятельности, отведать вкусные соленья-варенья. А для юных одоевцев сотрудники библиотеки подготовили занимательную квест-игру «Тайны купеческого клада», на которой ребята познакомились с бытом одоевского купечества.
 
В Чекалине торжества прошли на исторической Соборной горе. Жители и гости посетили мастер-классы, полакомились блинами и ухой по-лихвински на гастрономической площадке, полюбовались изделиями на выставке декоративно-прикладного творчества. Любителей истории увлекла экскурсия по Соборной горе «Крепости Лихвина».
 
В Веневе состоялись праздничный концерт «Тульский кремль: 500-лет на страже России» и огненные шоу в славянском стиле.
 
В музее Плавска прошел День открытых дверей, в литературной гостиной вниманию гостей было предложено произведение «Тульский житель» Абрама Булыгина.
 
В Дубне центром празднования юбилея стала усадьба Мосоловых, где прошли концерты, интерактивные программы и экскурсии, состоялось театрализованное представление «Тайны Тульского кремля». Большой текст про усадьбу Мосоловых можно прочитать ЗДЕСЬ.
 
Жители Епифани заложили аллею «Памяти воинов», в поселке состоялось торжественное мероприятие «Епифань в летописи Большой Засечной черты».
 
Во всех городах торжественные мероприятия завершились фейерверками. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:12 +1
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