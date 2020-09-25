Поддержим землячку! Наталья Шахова из Тулы участвует в международном конкурсе красоты Miss Office

24-летняя тулячка Наталья Шахова — директор одного из ювелирных салонов города. Поучаствовать в конкурсе красоты для офисных сотрудниц Miss Office решила случайно — на глаза в Instagram попалась реклама.

– Идея конкурса меня зацепила — организаторы продвигают образ бизнес-леди. У нас сложились стереотипы, что такая женщина – строгая, скованная, жестокая, но это не так! Она талантливая, красивая, ответственная. Еще в феврале я отправила свою анкету на конкурс, но ответа не пришло. Внезапно 17 августа, на годовщину свадьбы с мужем, я получила сообщение от организаторов, что прошла в полуфинал, — рассказала Наталья корреспонденту Myslo.

В полуфинал конкурса прошли 113 девушек из России, Америки, Италии, Португалии, Китая, Латвии, Англии, Греции и других стран. Наша Наташа единственная представляет Тулу.

– Почему меня выбрали среди стольких участниц? Не люблю хвалиться, но во мне есть харизма, я лидер, люблю быть среди людей и вести их за собой. Всегда на позитиве, умею пошутить!

Наташа — разносторонний человек, у нее много увлечений: рисование, танцы, акробатика, кулинария и… оружие! С детства мечтала стать военной и даже поступала в соответствующий вуз, но случилось несчастье. Девушка занималась биатлоном и как раз перед началом учебного года на одних из соревнований порвала крестообразные связки. С мечтой было покончено. Лишь спустя несколько лет спорт вернулся в жизнь тулячки. Сейчас она занимается на акробатическом кольце и регулярно посещает тренажерный зал.

С 25 сентября на сайте конкурса красоты стартовало интернет-голосование за самую достойную претендентку на победу. Оно продлится до 15 октября включительно. Наталья решила обратиться за помощью к тулякам:

– Друзья, голосуйте за меня! Я представляю честь Тулы, хочется, чтобы о нашем городе знали на таких масштабных конкурсах. Я не подведу вас!

Голосовать за понравившуюся участницу можно раз в сутки с одного устройства. Обязательное условие — нужно отдать свой голос за трех девушек.

Финал запланирован на 21 ноября, туда попадут лишь 30 участниц. За две недели до этого финалистки приедут в Москву на подготовку. Девушки будут выступать перед звездным жюри.

Победительница получит два миллиона рублей!

Наталья призналась, что еще не думала, на что потратит эти деньги, если победит. Но, возможно, купит машину или потратит приз на открытие бизнеса.

Наталья Игоревна Шахова

Родилась 28 марта 1996 года в Веневе.

Образование: училась в ТулГУ на факультете менеджмента и туризма.

Замужем, муж Павел.

Девиз по жизни: «Никогда не унывать, идти вперед и не отказываться от своей мечты».

Любимое место в Туле: Казанская набережная.

Мечта: реализоваться в жизни, заниматься тем, чем хочется.