новости
новости
Регистрация
Компания Tele2 запустила портал о здоровом образе жизни

Компания Tele2 запустила портал о здоровом образе жизни

Клиенты смогут заниматься спортом с помощью персональных онлайн-тренировок, подобрать удобную схему правильного питания.

Компания Tele2 запустила гид в мир здорового образа жизни. На ЗОЖ-портале клиенты смогут найти персональные тренировки, калькуляторы калорий, давления, частоты сердечных сокращений, а также эксклюзивные предложения от фитнес-центров, магазинов спортивной одежды и здорового питания. Для подписчиков будут доступны эксклюзивные интервью, мастер-классы, семинары, курсы.

Tele2 запустила ЗОЖ-портал, где абоненты смогут найти полезную информацию о трендах и новых направлениях в сфере здорового образа жизни. Клиенты смогут заниматься спортом с помощью персональных онлайн-тренировок, подобрать удобную схему правильного питания в зависимости от режима занятий и познакомиться с техниками самомассажей. Здесь же опубликована информация об экопродуктах, кинезиотейпировании, витаминах, способах диагностики здоровья и многое другое. Также на портале доступны ежедневные помощники тех, кто следит за своим здоровьем, — калькуляторы КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы), давления и др.

ЗОЖ-портал будет полезен и для офлайн-активности клиентов. В рамках сервиса абоненты смогут получать информацию о специальных предложениях, акциях, скидках и подарках в спортивных магазинах и фитнес-центрах. Для тех, кто решит оформить платную подписку, будут доступны эксклюзивные интервью, мастер-классы, семинары и курсы. Пользователям также предложат индивидуальный подбор рациона питания, полезный будильник с калькулятором сна, сервисы «Дыма нет» для отказа от курения и сервис «Вода» для контроля

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:18 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ЗОЖТеле2оператор связи Теле2

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле завершено расследование убийства в тепловом коллекторе
В Туле завершено расследование убийства в тепловом коллекторе
Поддержим землячку! Наталья Шахова из Тулы участвует в международном конкурсе красоты Miss Office
Поддержим землячку! Наталья Шахова из Тулы участвует в международном конкурсе красоты Miss Office
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.