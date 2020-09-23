Группа «А-Студио» снимает в Кондуках новый клип

Кадр из видео keti_one_official

Видео со съёмок опубликовала у себя в Instagram солистка Кети Топурия.

Музыканты известной поп-группы «А-Студио» приехали в Кондуки – там проходят съёмки клипа на новую песню коллектива. Солистка «А-Студио» Кети Топурия опубликовала видео со съёмок в своём Instagram-аккаунте.

Судя по подписи к посту, новая песня называется «Селяви». Поклонники заметили, что певица предпочитает вещи формата «оверсайз» – вероятно, она ждёт ребёнка.