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Группа «А-Студио» снимает в Кондуках новый клип
Кадр из видео keti_one_official

Группа «А-Студио» снимает в Кондуках новый клип

Видео со съёмок опубликовала у себя в Instagram солистка Кети Топурия.

Музыканты известной поп-группы «А-Студио» приехали в Кондуки – там проходят съёмки клипа на новую песню коллектива. Солистка «А-Студио» Кети Топурия опубликовала видео со съёмок в своём Instagram-аккаунте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Селяви» ?? Скоро.... #астудио

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Судя по подписи к посту, новая песня называется «Селяви». Поклонники заметили, что певица предпочитает вещи формата «оверсайз» – вероятно, она ждёт ребёнка.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:00 0
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Место
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