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Туляков и гостей города приглашают на прогулку по кремлевским стенам

Туляков и гостей города приглашают на прогулку по кремлевским стенам

Участники обзорной экскурсии поднимутся на башни древней крепости и узнают много нового о ней.

25 и 27 сентября ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» приглашает всех желающих на пешеходную обзорную экскурсию с посещением стен и башен Тульской крепости «Кремль на 360».

Сначала вас ждёт пешая прогулка по Кремлёвскому саду, Казанской набережной и Музейному кварталу – старинной купеческой улице Пятницкой. Затем вы пройдете по Большой Кремлевской улице, побываете в Ивановской и Никитской башнях и сможете сделать памятные фотографии с высоты стен и пяти веков.

Записывайтесь сами и приглашайте друзей! Стоимость: детский билет 550 рублей, взрослый билет – 650 рублей. Возрастная категория: 12+. Сбор группы – в туристско-информационном центре (кремль, торговые ряды, павильон №1) в 14.40 (оплата на месте).

Необходима предварительная запись по телефонам: 52-08-98 и 8 (953) 995-85-91.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:34 +1
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