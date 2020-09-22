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11 жителей Тульской области привезли коронавирус из Турции

11 жителей Тульской области привезли коронавирус из Турции

Всего на данный момент из-за границы вернулись более 4000 жителей региона.

На оперативном совещании правительства региона глава Управления Роспотребнадзора Тульской области Александр Ломовцев доложил губернатору Алексею Дюмину о текущей эпидемиологической обстановке.

- Мы оцениваем ее как стабильную. За прошлую неделю в области зарегистрировано 218 новых случаев коронавируса. Эта цифра укладывается в средний показатель. Темп прироста — 0,27%. Отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения в целом. Мы приросли на 33%, но еще не достигли рассчитанных порогов более чем на 20%.
 
По словам Ломовцева, за неделю пневмонией заболели 214 человек.
 
Более 250 тысяч жителей Тульской области обследовано на коронавирус. По мнению главы Роспотребнадзора, уровень обследования соответствует уровню заболеваемости в регионе.
 
- На прошлой неделе один человек, вернувшийся с отдыха с российского курорта, заболел коронавирусом. Особое внимание уделяется лицам, прибывающим из-за границы. На данный момент из-за рубежа вернулись чуть больше 4000 человек, из них 2900 обследованы и предъявили результаты обследования на коронавирус. В 11 случаях получен положительный результат у прибывших из Турции.
 
Александр Ломовцев отметил, что возбуждено 337 дел об административных правонарушениях по факту о непредоставлении информации об обследовании на коронавирус.
Сюжет: Коронавирус
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