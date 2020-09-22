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В Арсеньевском районе высадят 10 тысяч молодых дубов

В Арсеньевском районе высадят 10 тысяч молодых дубов

Присоединиться к экологической акции может любой желающий.

В пятницу, 9 октября, в Арсеньевском районе состоится посадка деревьев в рамках проекта PosadiLes.ru и при поддержке департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Волонтеры высадят 10 тысяч сеянцев дуба. Тульское отделение общественной организации «ЭКА» приглашает всех желающих присоединиться к мероприятию. Чтобы внести свой вклад в озеленение Тульской области, нужно заполнить анкету.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:12 +5
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Место
Тульская областьАрсеньевский район

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