В Арсеньевском районе высадят 10 тысяч молодых дубов

Присоединиться к экологической акции может любой желающий.

В пятницу, 9 октября, в Арсеньевском районе состоится посадка деревьев в рамках проекта PosadiLes.ru и при поддержке департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Волонтеры высадят 10 тысяч сеянцев дуба. Тульское отделение общественной организации «ЭКА» приглашает всех желающих присоединиться к мероприятию. Чтобы внести свой вклад в озеленение Тульской области, нужно заполнить анкету.