Много или мало? Активисты подсчитали количество лавочек и урн в Туле

Получается, наш город попал в двадцатку самых «зеленых» в ЦФО. Рейтинг составили специалисты сайта vc.ru.

Специалисты сайта vc.ru составили рейтинг самых «зеленых» городов ЦФО.

Определяли самый «зеленый» город по совокупности следующих факторов: количество лавочек, урн и парков.

Всего в исследовании были изучены 24 города ЦФО: от Электростали до Воронежа.

Согласно результатам рейтинга, Тула заняла 14-е место.

На первом же месте расположился Владимир. Второе место у Калуги, а Москва замкнула тройку «призеров».