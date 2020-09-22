Много или мало? Активисты подсчитали количество лавочек и урн в Туле
Получается, наш город попал в двадцатку самых «зеленых» в ЦФО. Рейтинг составили специалисты сайта vc.ru.
Специалисты сайта vc.ru составили рейтинг самых «зеленых» городов ЦФО.
Определяли самый «зеленый» город по совокупности следующих факторов: количество лавочек, урн и парков.
Всего в исследовании были изучены 24 города ЦФО: от Электростали до Воронежа.
Согласно результатам рейтинга, Тула заняла 14-е место.
На первом же месте расположился Владимир. Второе место у Калуги, а Москва замкнула тройку «призеров».
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