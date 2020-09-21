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Хватит троллить: администрация удалила объявление на улице Кутузова... вместе с деревом

Хватит троллить: администрация удалила объявление на улице Кутузова... вместе с деревом

«Завалили своего», так сказать.

На прошлой неделе мы написали про странно «кронированное» дерево: его обрубили до половины, не оставив ни макушки, ни веток.

Кто-то из туляков, приметивший такое издевательство над тополем, повесил на него ироничную табличку, в которой сравнил администрацию и пень.

Сегодня читатели прислали нам фотографию, на которой запечатлены последствия троллинга администрации, — дерево срубили практически под корень, судьба таблички неизвестна.

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:53 +3
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