Хватит троллить: администрация удалила объявление на улице Кутузова... вместе с деревом

На прошлой неделе мы написали про странно «кронированное» дерево: его обрубили до половины, не оставив ни макушки, ни веток.

Кто-то из туляков, приметивший такое издевательство над тополем, повесил на него ироничную табличку, в которой сравнил администрацию и пень.

Сегодня читатели прислали нам фотографию, на которой запечатлены последствия троллинга администрации, — дерево срубили практически под корень, судьба таблички неизвестна.