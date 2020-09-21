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Житель Воловского района, срубивший 31 дерево, заплатит огромный штраф

Житель Воловского района, срубивший 31 дерево, заплатит огромный штраф

16 берез и 15 дубов обошлись 39-летнему мужчине в 2 миллиона рублей.

В Воловском районе 39-летний местный житель признан виновным в незаконной вырубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Судом установлено, что с июля по ноябрь прошлого года обвиняемый срубил 16 берез и 15 дубов на территории ГУ ТО «Плавское лесничество».

Ущерб от его действий составил более миллиона рублей.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 2 миллиона рублей. 

 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:59 +4
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