Житель Воловского района, срубивший 31 дерево, заплатит огромный штраф

16 берез и 15 дубов обошлись 39-летнему мужчине в 2 миллиона рублей.

В Воловском районе 39-летний местный житель признан виновным в незаконной вырубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что с июля по ноябрь прошлого года обвиняемый срубил 16 берез и 15 дубов на территории ГУ ТО «Плавское лесничество».

Ущерб от его действий составил более миллиона рублей.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 2 миллиона рублей.