В Туле открыли мемориал энергетикам – героям Великой Отечественной войны

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он увековечил память работников отрасли, сражавшихся на фронте и обеспечивавших электроснабжение тыла.

19 сентября в пос. Менделеевский состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня нового мемориала энергетикам – героям Великой Отечественной войны. В ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Частичку огня доставили из Москвы от могилы Неизвестного солдата. Почетное право зажечь огонь было предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу Кульпову и Ивану Афанасьевичу Кирееву.

Участники церемонии возложили цветы к мемориалу.

Тульский мемориал стал первым в России памятником, посвященным энергетикам – героям Великой Отечественной войны. Он увековечил память работников отрасли, сражавшихся на фронте и обеспечивавших электроснабжение тыла.

Комплекс состоит из пяти площадок, на которых располагаются пять стел, посвященных каждому году войны. Центральная аллея ведет к обелиску высотой 14,18 м (по числу дней войны) в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Монумент увенчан изображением ордена Победы – высшей награды Великой Отечественной войны.

С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы, на которых высечены имена энергетиков – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Комплекс возведен по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.