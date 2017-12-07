На Зеленстрое в Туле устранили аварию на канализационных сетях

Ранее Myslo сообщал о коммунальной аварии, которая случилась в Туле на Зеленст­рое, где из коллектора, расположенного за домом №151 по пр. Ленина, несколько дней текла канализация. Сточные воды из переполненного канализационного колодца прямиком попадали в расположенные рядом водоемы.

По словам жителей, такая ситуация за осень повторяется второй раз, первый раз – в октябре, текло три недели.

Сама же проблема появилась еще год назад, тогда из-за этого в пруду подохла вся рыба.

Публикация вышла на сайте 30 ноября, на следующий день авария была ликвидирована: управляющая компания ООО «Башенка» силами субподрядной организации прочистила засор канализационного люка. Правда, последствия аварии никто не устранил, на земле и в двух водоемах содержимое канализации продолжает зеленеть.

В ГЖИ Тульской области и Росприроднадзоре заявили, что канализация бесхозная, поэтому ремонтировать ее должна администрация Тулы. То же сказали и в управляющей компании «Башенка».

Однако зачем управляющая компания, которая заявляет, что не имеет никакого отношения к данным сетям, направляет деньги жителей на ее ремонт, осталось непонятным.

– Управляющая компания не вправе тратить на эти цели деньги жителей, поскольку это не ее зона ответственности, – пояснил Алексей Бирюлин.

Ответ на этот вопрос нашелся в управлении по городскому хозяйству администрации города Тулы: