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На Зеленстрое в Туле устранили аварию на канализационных сетях

На Зеленстрое в Туле устранили аварию на канализационных сетях

По словам жителей, такая ситуация за осень повторяется второй раз.

Ранее Myslo сообщал о коммунальной аварии, которая случилась в Туле на Зеленст­рое, где из коллектора, расположенного за домом №151 по пр. Ленина, несколько дней текла канализация. Сточные воды из переполненного канализационного колодца прямиком попадали в расположенные рядом водоемы.
 
По словам жителей, такая ситуация за осень повторяется второй раз, первый раз – в октябре, текло три недели. 
Сама же проблема появилась еще год назад, тогда из-за этого в пруду подохла вся рыба.
Публикация вышла на сайте 30 ноября, на следующий день авария была ликвидирована: управляющая компания ООО «Башенка» силами субподрядной организации прочистила засор канализационного люка. Правда, последствия аварии никто не устранил, на земле и в двух водоемах содержимое канализации продолжает зеленеть. 
 
 
В ГЖИ Тульской области и Росприроднадзоре заявили, что канализация бесхозная, поэтому ремонтировать ее должна администрация Тулы. То же сказали и в управляющей компании «Башенка».
 
Однако зачем управляющая компания, которая заявляет, что не имеет никакого отношения к данным сетям, направляет деньги жителей на ее ремонт, осталось непонятным. 
 
– Управляющая компания не вправе тратить на эти цели деньги жителей, поскольку это не ее зона ответственности, – пояснил Алексей Бирюлин.
Ответ на этот вопрос нашелся в управлении по городскому хозяйству администрации города Тулы:
 
«Сети водоотведения, расположенные в районе МКД № 151 по пр. Ленина, ранее принадлежали ОАО «Тульский научно-исследовательский технологический институт». В настоящее время ОАО «ТНИТИ» находится в стадии банкротства. Данные сети водоотведения в конкурсную массу не включены. Указанные сети водоотведения были реконструированы ООО «ХСЦ ТЗСМ» в соответствии с обременением строительства МКД №157 по ул. пр. Ленина. Согласно актам по разграничению ответственности за эксплуатацию наружных канализационных сетей данные сети водоотведения находятся в эксплуатационной ответственности управляющей организации ООО «Башенка». 
 
В ходе комиссионного обследования, проведенного администрацией города Тулы 31 октября, установлено, что работы по устранению аварийной ситуации на сетях водоотведения, расположенных в районе МКД № 151 по ул. пр. Ленина, выполнены силами управляющей компании ООО «Башенка».
 
Соответственно, именно управляющая компания и должна была сразу отреагировать на обращение жителей по поводу аварии и устранить ее. К работам же УК приступила только после придания ситуации огласке.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:31 +2
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