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«Свой своего не завалит»: туляки троллят администрацию

«Свой своего не завалит»: туляки троллят администрацию

Ироничная табличка появилась на одном из «кронированных» деревьев на улице Кутузова.

В Туле продолжаются работы по кронированию деревьев. Порой бессмысленные и беспощадные.

Яркий пример такой работы расположен на улице Кутузова — одно из деревьев обрубили до половины, не оставив ни макушки, ни веток.

Кто-то из туляков, приметивший такое издевательство над деревом, повесил на него ироничную табличку, в которой сравнил администрацию и пень.

 

А вы встречали на улицах города такое народное творчество? Замечали что-то необычное? Пишите в комментариях об этом, присылайте фото и видео на почту news@myslo.ru или в наш паблик ВКонтакте.

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:47 +17
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