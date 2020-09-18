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В Туле пьяный водитель пытался убежать от росгвардейцев
Фото: пресс-служба Росгвардии по Тульской области.

В Туле пьяный водитель пытался убежать от росгвардейцев

Мужчину задержали на улице Макаренко. Он вышел из автомобиля, пожестикулировал, после чего попытался скрыться.

В Туле сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который шел к своему автомобилю и, судя по внешним признакам, был пьян.

Добравшись до машины, он попытался уехать, но был остановлен вневедомственной охраной. 
 
Выйдя из салона, мужчина начал оживленно жестикулировать, после чего попытался убежать, но был задержан и передан экипажу ДПС. 
 
Отметим, что 32-летний задержанный отказался от медицинского освидетельствования. 
 
 

За шесть месяцев 2020 года по вине нетрезвых водителей в Тульской области произошло 129 ДТП, в которых 35 человек погибли и 161 — пострадали.

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:30 +5
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