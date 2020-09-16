«Яжмать» из Ефремова бросалась на людей, которые хотели остановить ее «прогулку» по скейт-площадке

Автор ролика о женщине, роняющей ребенка в парке Бунина, опубликовал полное видео на своем канале в YouTube.

Накануне мы написали про женщину из Ефремова, которая по какой-то причине катала ребенка в прогулочной коляске по рампе местного скейт-парка.

В процессе катания она дважды падала на землю, роняя коляску с малышом.

После нашей публикации действиями гражданки заинтересовались и в региональном Следственном комитете, и в прокуратуре: ведомства проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Мнения туляков в соцсетях разделились: кто-то ругал нерадивую мать, а кто-то – автора ролика. Люди гневно утверждали, что тот мог бы броситься на помощь и забрать ребенка.

В ответ на сотни комментариев такого характера автор ролика, студент Вадим Прокудин, опубликовал видео полностью, чтобы продемонстрировать, как они пытались вразумить женщину: