новости
новости
Регистрация
«Яжмать» из Ефремова бросалась на людей, которые хотели остановить ее «прогулку» по скейт-площадке

«Яжмать» из Ефремова бросалась на людей, которые хотели остановить ее «прогулку» по скейт-площадке

Автор ролика о женщине, роняющей ребенка в парке Бунина, опубликовал полное видео на своем канале в YouTube.

Накануне мы написали про женщину из Ефремова, которая по какой-то причине катала ребенка в прогулочной коляске по рампе местного скейт-парка.

В процессе катания она дважды падала на землю, роняя коляску с малышом.

После нашей публикации действиями гражданки заинтересовались и в региональном Следственном комитете, и в прокуратуре: ведомства проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Мнения туляков в соцсетях разделились: кто-то ругал нерадивую мать, а кто-то – автора ролика. Люди гневно утверждали, что тот мог бы броситься на помощь и забрать ребенка. 

В ответ на сотни комментариев такого характера автор ролика, студент Вадим Прокудин, опубликовал видео полностью, чтобы продемонстрировать, как они пытались вразумить женщину:

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:48 +14
Другие статьи по темам
Событие
яжмать уронила ребенка
Место
ефремовскейт-площадкатульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Андрей Малахов предложил всем собраться в тульском дворике и послушать концерт Цветаева
Андрей Малахов предложил всем собраться в тульском дворике и послушать концерт Цветаева
Wi-Fi от «Ростелекома» появится более чем в 1500 отделениях ВТБ
Wi-Fi от «Ростелекома» появится более чем в 1500 отделениях ВТБ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.