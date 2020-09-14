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В 2021 году маткапитал проиндексируют на 3,7%

В 2021 году маткапитал проиндексируют на 3,7%

Всего на эти выплаты из федерального бюджета выделят более 443 млрд рублей.

В следующем году сумма материнского капитала будет увеличена на прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции – 3,7%. Всего на материнский капитал в федеральном бюджете на 2021 год запланировано 443,3 млрд рублей. Об этом сообщает «Российская Газета».

Таким образом, сумма выплаты на первого ребёнка вырастет до 483 882 рублей. За рождение второго ребёнка родители смогут получить 639 432 рубля. В Минтруде уточнили: если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то на второго она получит доплату в 155 550 рублей.

 

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