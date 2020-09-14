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Тульский пожарный помог потушить пожар в рязанском аквапарке
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульский пожарный помог потушить пожар в рязанском аквапарке

Происшествие произошло еще в августе: 23-летний Егор Лысенков отдыхал в развлекательном комплексе «Окская жемчужина» в тот день, когда там загорелась сауна.

22 августа начальник караула ПСЧ № 30 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тульской области Егор Лысенков находился в Рязани. Парень проводил там отпуск и в тот день приехал в развлекательный комплекс «Окская жемчужина».
 
В 13.54 стало известно о пожаре в аквапарке, расположенном на территории комплекса. 
 
На момент прибытия к месту пожара первого пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление по всему зданию, проводилась эвакуация людей в количестве 320 человек. В ходе разведки было установлено, что горит помещение сауны на 2-м этаже, угроза распространения пожара на соседние помещения предотвращена, площадь пожара составила 15 кв. м.
 
Лысенков, который в момент возникновения пожара был неподалеку, вместе с товарищами самоотверженно бросился тушить пламя. Они нашли огнетушители и самостоятельно произвели подключение пожарных рукавов от пожарного крана.
 
Благодаря их действиям пожар удалось локализовать, предотвратив распространение огня. 
 
В настоящее время руководством тульского чрезвычайного ведомства рассматривается вопрос о поощрении Егора Лысенкова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

 

 
 
 
 
 

 

 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:25 +9
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РязаньТулаГУ МЧС России по Тульской области

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