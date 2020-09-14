Тульский пожарный помог потушить пожар в рязанском аквапарке

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Происшествие произошло еще в августе: 23-летний Егор Лысенков отдыхал в развлекательном комплексе «Окская жемчужина» в тот день, когда там загорелась сауна.

22 августа начальник караула ПСЧ № 30 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тульской области Егор Лысенков находился в Рязани. Парень проводил там отпуск и в тот день приехал в развлекательный комплекс «Окская жемчужина».

В 13.54 стало известно о пожаре в аквапарке, расположенном на территории комплекса.

На момент прибытия к месту пожара первого пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление по всему зданию, проводилась эвакуация людей в количестве 320 человек. В ходе разведки было установлено, что горит помещение сауны на 2-м этаже, угроза распространения пожара на соседние помещения предотвращена, площадь пожара составила 15 кв. м.

Лысенков, который в момент возникновения пожара был неподалеку, вместе с товарищами самоотверженно бросился тушить пламя. Они нашли огнетушители и самостоятельно произвели подключение пожарных рукавов от пожарного крана.

Благодаря их действиям пожар удалось локализовать, предотвратив распространение огня.

В настоящее время руководством тульского чрезвычайного ведомства рассматривается вопрос о поощрении Егора Лысенкова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.