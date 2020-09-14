12 заболевших коронавирусом туляков находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ

В ходе заседания оперативного штаба Эрк озвучил следующие цифры. 467 заболевших коронавирусом туляков сейчас находятся в госпиталях на лечении, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ, они в тяжелом состоянии. В тульских больницах свободно 207 коек для новых заболевших.

Стационарные отделения тульских медучреждений работают в штатном режиме, все плановые госпитализации возобновлены. У всех пациентов обязательно берется мазок на COVID-19. В полном объеме в Тульской области оказывается высокотехнологическая медпомощь, в том числе и с направлением пациентов в федеральные клиники РФ. Также возобновил работу палатно-боксированный корпус детской областной клинической больницы. Уже сейчас там на госпитализации находятся 30 детей.