Директору «Геостройинжиниринг» дали два года колонии общего режима

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Мужчину признали виновным в уклонении от уплаты налогов в размере более 48 млн рублей.

В Туле вынесли приговор директору ООО «ГеоСтройИнжиниринг». Его признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

В период 2015 и 2016 годов «ГеоСтройИнжиниринг» занималось строительством жилых и нежилых зданий. Бывший директор предприятия, используя фиктивные документы, внес в налоговые декларации подложные сведения. Из них следовало, что часть строительных работ выполнялась сторонними организациями. Аналогичным образом были поданы сведения о приобретении строительных материалов и аренде строительной спецтехники.

«В действительности, как установили следователи, контрагентами по указанным фальсифицированным договорам выступали несуществующие предприятия. На самом деле все работы выполнялись силами ООО «ГеоСтройИнжиниринг», аренда техники и приобретение строительных материалов на предприятии не осуществлялись. Такая преступная схема позволила уклониться от уплаты налогов на сумму более 48 миллионов рублей.», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В качестве обеспечительной меры, по ходатайству следователя суд наложил арест на имущество? на общую сумму более? 23 млн рублей. Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено два года колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.