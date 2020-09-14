Щекинец жестоко избил свою 82-летнюю бабушку

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В Щекино Тульской области суд вынес приговор местному жителю. 29-летнего мужчину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением используемого в качестве оружия предмета.

«В суде установлено, что 16 июня 2019 года в 17 часов в ходе ссоры, возникшей между внуком и его 82-летней бабушкой из-за употребления мужчиной алкоголя, последний избил лежачую пожилую женщину, причинив ей тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд назначил мужчине два года исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.