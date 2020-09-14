Дети-инвалиды из Тульской области отправились в краснодарский санаторий

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На оперативном совещании в правительстве региона подвели итоги летней кампании по оздоровлению и занятости детей в 2020 году.

Во всех муниципалитетах региона были организованы альтернативные варианты летнего отдыха детей – как очно, так и дистанционно. Для детей проводились соревнования, акции, мастер-классы, конкурсы, фестивали, дворовые игры. Использовался потенциал школ, колледжей, техникумов, вузов, учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, общественных организаций и волонтерских отрядов.

Всего за лето 748 организаций провели мероприятия, в которых приняли участие более 146 тысяч детей. Ещё 377 тысяч ребят воспользовались дистанционными формами летнего досуга. Все мероприятия проводились с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В июле и августе состоялись профильные смены на базе санатория «Велегож» для детей-инвалидов. Там отдохнули 92 ребенка. По поручению Алексея Дюмина 1 сентября в санаторий «Глобус» в Краснодарском крае отправились 100 детей-инвалидов с сопровождающими.

Зампред областного правительства Ольга Гремякова подчеркнула, что во время вынужденного простоя из-за пандемии особое внимание уделялось развитию загородных оздоровительных баз. В ефремовской «Ласточке» достраивают современную столовую на 300 мест. В богородицком лагере «Юность» уже благоустроена территория, идет капремонт двух корпусов.

В кимовском лагере «Салют» завершили капремонт корпуса и начали ремонтировать асфальтобетонное покрытие. В Щекинском районе в лагере имени Олега Кошевого реконструированы жилые дачи, завершаются работы по асфальтированию части территории. В алексинском лагере «Солнечный» отремонтирован спальный корпус на 80 мест, идет капремонт столовой. Все работы будут завершены до конца года.



Ольга Гремякова также доложила о трудоустройстве школьников. По ее словам, за лето было трудоустроено более 1400 подростков. Работа продолжается.

О начале нового учебного года рассказала замминистра образования Тульской области Елена Пчелина. Во всех школах региона учёба началась в штатном режиме. Начало занятий, расписание уроков и перемен, режим посещения столовой скорректированы для минимизации контактов между классами. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, занятия физкультурой по возможности проходят на свежем воздухе.

Совместно с министерством здравоохранения проводятся утренние фильтры, в том числе термометрия. Введен новый модуль в информационной системе «Сетевой город» – сведения об отстранении детей от занятий заносятся в систему и автоматически поступают в личные кабинеты родителей.