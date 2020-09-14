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Алексей Эрк: «В Тульской области пять медиков умерли от коронавируса»
Фото из архива Myslo.

Алексей Эрк: «В Тульской области пять медиков умерли от коронавируса»

Всего заболели 1057 медработников.

По словам министра здравоохранения Тульской области, всего с начала пандемии из средств федерального бюджета тульским медикам осуществлено выплат в размере 1 млрд 13 млн рублей, из регионального (с марта по август) – 618 млн рублей. За август также уже начислены выплаты медикам в размере 77, 5 млн рублей.

Страховые выплаты направлены 1057 медикам, заболевшим на работе коронавирусом. В пяти случаях выплаты получили семьи медиков, умерших от COVID-19.    

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:46 0
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