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Дмитрий Миляев: Наша совместная задача - сделать наш город чистым и красивым
Фото пресс-службы администрации города Тулы.

Дмитрий Миляев: Наша совместная задача - сделать наш город чистым и красивым

Сегодня, 12 сентября, глава администрации Тулы принял участие в общеобластном субботнике.

Субботник проходит во всех муниципальных образованиях по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

В Туле на субботник вышли сотрудники и руководители муниципальных органов власти, территориальных управлений, работники государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, жилищно-коммунальных служб, предприниматели и все неравнодушные жители города.

Генеральная уборка территорий прошла, в том числе в историческом центре Тулы. На ул. Металлистов, Казанской набережной, Крестовоздвиженской площади участники субботника убирали мусор, сажали деревья, пропалывали клумбы. В ходе субботника было высажено более 100 деревьев – липы, яблони, клены, и свыше тысячи кустарников.

На Крестовоздвиженской площади Дмитрий Миляев принял участие в посадке молодых деревьев.

Глава городской администрации отметил, что впереди знаменательные для города события – День оружейника, День города и 500-летие Тульского кремля. Встретить праздники Тула должна достойно. Субботники помогают сделать город чище и комфортнее:

- Мы сообща приводим в порядок территории, где мы живем. Неделю назад мы провели общегородской субботник, силами городской администрации выходили в те места, которым было необходимо дополнительное внимание. Сегодня по поручению Губернатора Алексея Дюмина проводится общеобластной субботник.   В этот раз гораздо больше людей вышли на генеральную уборку города. В два раза больше объектов, которые подвергаются уборке. Это хорошая традиция. Мы все здесь живем, основная наша зада сделать нашу жизнь красивее, лучше, а это можно сделать только сообща. В преддверии знаменательных праздников всем тулякам будет приятно наблюдать красивый и чистый город.

После посадки деревьев Дмитрий Миляев проинспектировал ход уборки и состояние территорий исторического центра города. По ходу был дан ряд распоряжений, в том числе на Казанской набережной обновить все клумбы, привести в порядок тротуарную плитку, проверить состояние всех урн, лавочек.

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Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 1
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 2
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 3
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 4
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 5
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 6
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 7
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 8
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 9
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 10
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 11
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 12
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 13
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 14
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 15
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 16
Общеобластной субботник. Администрация Тулы, Фото: 17
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Сюжет: Общеобластной субботник 2020
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