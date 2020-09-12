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Туляка задержали за кражи у постояльцев хостела

Туляка задержали за кражи у постояльцев хостела

У полиции есть основания полагать, что мужчина причастен к целому ряду преступлений.

В Туле полицейскими установлен подозреваемый в краже. По предварительным данным, злоумышленник, проживая в одном из хостелов на территории столицы региона, похищал чужое имущество, оставленное без присмотра соседями.

Сотрудники полиции изобличили 41-летнего неработающего ранее судимого мужчину в краже мобильного телефона. Подозреваемый признался в содеянном. Сейчас полицейские ведут работу по выяснению всех деталей противоправной деятельности подозреваемого. Имеются основания полагать о его причастности к ряду других незаконных деяний.

 
 

 

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