На выборах в Тульской области работают горячие линии

Получить консультации жители региона могут в областном избиркоме и у Уполномоченного по правам человека.

Для разъяснения вопросов применения избирательного законодательства, оперативного рассмотрения обращений избирателей и повышения доверия граждан выборам избирательная комиссия Тульской области организовала горячую линию.

Она будет работать до 15 сентября по телефону 8(4872)30-69-94 в рабочие (будние) дни: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00. В Единый день голосования 13 сентября горячая линия будет работать с 7.00 до 00.00.

Также туляки смогут обратиться на горячую линию уполномоченного по правам человека в Тульской области Татьяны Лариной. Она будет работать 13 сентября с 8.00 до 20.00 по телефонам: 8(4872)24-51-69 и 8(902)695-20-11.

В Тульской области проходят дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва и депутатов Собрания депутатов городов Киреевск и Липки.