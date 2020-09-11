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Тульские медики посетят Большой театр
Фото: vestikavkaza.ru

Тульские медики посетят Большой театр

В столицу отправятся врачи, которые борются с коронавирусом.

В субботу, 12 сентября в Большом театре 40 медиков из инфекционных госпиталей Тульской увидят балет в трех действиях «Дон Кихот».

В Москву отправятся врачи-инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, медсестры, санитарки, врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи.

Приглашение на балет сотрудников инфекционных госпиталей из регионов России – инициатива Большого театра и благодарность медработникам за самоотверженный труд в непростых условиях борьбы с коронавирусом.

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